KOCAELİ KAPANMAYA SAATLER KALA PAZARDA SOSYAL MESAFE UNUTULDU

İZMİT'te, tam kapanmaya saatler kala pazara gelenlerin birçoğu sosyal mesafe kurallarına uymadı.

İZMİT'te, tam kapanmaya saatler kala pazara gelenlerin birçoğu sosyal mesafe kurallarına uymadı. Zabıta memurları vatandaşları uyardı.

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak tam kapanmaya saatler kala İzmit semt pazarında adım atacak yer kalmadı. Zabıta ekipleri pazarın girişlerine dezenfektan koyarken maskesi olmayan kişilere de maske verdi. Pazara gelen bazı vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları bazılarının ise maskeyi burunlarından aşağıya indirmiş bir şekilde kullandıkları görüldü. Pazarda bulunan görevli zabıta memurları vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı