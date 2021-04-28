Kapanmaya hazırlanan berber makasını kilitledi
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Kapanmaya hazırlanan berber makasını kilitledi

Kapanmaya hazırlanan berber makasını kilitledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta randevu sistemiyle çalışan berberler Ramazan Bayramı öncesi son müşterilerini randevuyla tıraş ediyor.

Kahramanmaraş'ta randevu sistemiyle çalışan berberler Ramazan Bayramı öncesi son müşterilerini randevuyla tıraş ediyor. Berber Erdi Yüceyıldız, tam kapanma öncesi kullandığı makasını da kilitleyerek, kapanma sürecine destek oldu.

Ülke geneli uygulanacak olan 3 haftalık tam kapanma süreci nedeniyle Kahramanmaraş'ta berber Erdi Yüceyıldız, kapanma öncesi randevu sistemiyle müşterilerine hizmet veriyor. Randevu nedeniyle yoğunluğun oluşmadığı iş yerinde, tam kapanmaya atıfta bulunmak isteyen berber, tıraşta kullandığı makası da asma kilitle kilitledi.

İş yerinin kapısına da kilitli makasın fotoğrafını asan berber Erdi Yüceyıldız, "Pandemi öncesi işlerimiz gayet iyiydi. Pandemi nedeniyle de tedbirlerimizi alarak kendi yağımızda kavuruluyorduk. Ama şuan için tam kapanma olacak ve biz de makas ve kilidi birleştirip iş yerimizin kapandığına dair müşterilerimize paylaşmak istedik. Bu durum bizim için güzel bir şey değil ama ülkemiz için güzel olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile uygulanacak olan tam kapanma öncesi hem müşterilerimizi, hem de kapanmayı bekliyoruz. Müşterilerimizin kişisel bakımlarını yapıp Ramazan Bayramına erken hazırlanmış olacağız" dedi.

Müşteri Murat Köse ise, "Ramazan Bayramına 15 gün var ve normalde 2 gün kala kişisel bakımlarımızın yaptırırız. Şu anda malum tam kapanmadan dolayı 15 gün öncesinden geldik ve bakımlarımızı yaptırdık" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kapanmaya hazırlanan berber makasını kilitledi
Kapanmaya hazırlanan berber makasını kilitledi
Kapanmaya hazırlanan berber makasını kilitledi
Kapanmaya hazırlanan berber makasını kilitledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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