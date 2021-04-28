Kapanmaya bir gün kala İstanbul'dan kaçış başladı
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Kapanmaya bir gün kala İstanbul'dan kaçış başladı

Kapanmaya bir gün kala İstanbul'dan kaçış başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan kapanma sürecini Trakya'daki yazlıklarında geçirmek isteyen İstanbullular, bölgeye gelmeye başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan kapanma sürecini Trakya'daki yazlıklarında geçirmek isteyen İstanbullular, bölgeye gelmeye başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmada seyahat kısıtlaması da olacağı için kapanma sürecini mavi ile yeşilin buluştuğu Trakya ve güzergahındaki yazlıklarında geçirmek isteyen İstanbullular, kapanma öncesi yazlıklarına gelmeye başladı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki denetimlerini artırdı. Tam kapanma öncesi yollarda hareketlilik yaşanırken, bölge sakinleri ise Trakya'da da korona virüs vaka oranlarının yüksek olduğunu, buna rağmen yazlıklarda hareketlilik olduğunu dile getirdi.

Erdinç Dalaklı adlı vatandaş yasağı duyan komşuların kente gelmeye başladığını ifade ederken, Ümit koç ise, "Geçen yıl korona nedeniyle yazlıkçılarda baya dolmuştu buraya. Korona vakası burada da baya var. Yazlıkçılar bu yıl da gelirse bu gidişle korona burada artmaya devam edecek" dedi.

Vatandaşlar, "Trafikten falan belli oluyor zaten. Yavaş yavaş yoğunluk bu tarafa geliyor. Yolda gelirken Tekirdağ'a doğru daha çok 34 plakaları gördük yani. Arabaların bagajı çökmüş. Bagajlar dolu. Minibüs gibi arabalar var, onların da arkası dolu. Herhalde kapanma sürecini burada geçirmeyi düşünüyorlar" ifadelerini kullandılar. - TEKİRDAĞ

Kapanmaya bir gün kala İstanbul'dan kaçış başladı
Kapanmaya bir gün kala İstanbul'dan kaçış başladı
Kapanmaya bir gün kala İstanbul'dan kaçış başladı
Kapanmaya bir gün kala İstanbul'dan kaçış başladı
Kapanmaya bir gün kala İstanbul'dan kaçış başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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