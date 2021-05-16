Kapanmanın son gününde sokaklar yağmurla yıkandı
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Kapanmanın son gününde sokaklar yağmurla yıkandı

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | Güncel

Kapanmanın son gününde sokaklar yağmurla yıkandı Tekirdağ'da tam kapanmanın son gününde şiddetli yağış etkili oldu.

Kapanmanın son gününde sokaklar yağmurla yıkandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da tam kapanmanın son gününde şiddetli yağış etkili oldu. Etkili olan çamur yağışından kirlenen araçlar ile tozlanan sokaklar sağanak yağışla yıkandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu. Yağışın zaman zaman şiddetini artırması ile sokak ve cadde aralarında su birikintileri oluştu. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan tam kapanmanın ilk günlerinde kent genelinde çamur yağışı etkili olmuştu. Kapanmanın son gününde etkili yağmur ile çamurda kirlenen sokakları ve araçları yıkamış oldu.

Kapanmanın son gününde sokaklar yağmurla yıkandı
Kapanmanın son gününde sokaklar yağmurla yıkandı
Kapanmanın son gününde sokaklar yağmurla yıkandı
Kapanmanın son gününde sokaklar yağmurla yıkandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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