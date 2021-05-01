Kapanmanın ilk gününde sokağa çıkan 222 kişise ceza
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Kapanmanın ilk gününde sokağa çıkan 222 kişise ceza

Kapanmanın ilk gününde sokağa çıkan 222 kişise ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te kapanmanın ilk gününde sokağa çıkma yasağını delen 222 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep'te kapanmanın ilk gününde sokağa çıkma yasağını delen 222 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep'te 17 günlük kapanmanın uygulandığı 30 Nisan 2021 günü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 222 kişiye ceza, karantina hükümlerine aykırı davranan 2, sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal eden 19 şahsa ceza kesildi.

Denetimlerde maske ve mesafe kuralının ilk kez ihlal ettiği belirlenen 524 kişi ikaz edilirken, 416 iş yeri de de kontrol edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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