Kapanmanın ikinci gününde sokaklar sakin
Kapanmanın ikinci gününde sokaklar sakin Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 18 günlük kapanmanın ikinci gününde de Tekirdağ'ın sessiz sokakları görüntülendi.
Kapanmanın ikinci gününde sokaklar sakin
TEKİRDAĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 18 günlük kapanmanın ikinci gününde de Tekirdağ'ın sessiz sokakları görüntülendi.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 18 günlük kapanmanın ikinci gününde de Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sessizlik hakim. Kapanma sebebiyle normal günlerde insanlarla kaynayan caddeler, sokaklar ve şehrin sahil kesiminde hayalet şehri andıran görüntüler ortaya çıktı. Şehrin sessizliği havadan görüntülenirken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sokaklardaki denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ