Kapanmanın ikinci günü sessizlik devam ediyor
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Kapanmanın ikinci günü sessizlik devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | 3. Sayfa

Kapanmanın ikinci günü sessizlik devam ediyor Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma Diyarbakır'da sürüyor, şehir sessizliğe büründü.

Kapanmanın ikinci günü sessizlik devam ediyor

DİYARBAKIR - Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma Diyarbakır'da sürüyor, şehir sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. Kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokaklar kısıtlamadan muaf olanların dışında boş kalırken, boş banklar ve parklar ile şehir sessize büründü.

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sur, Bağlar, Yenişehir ve Kayapınar İlçe Belediye Başkanlıkları kısıtlamaları fırsata çevirip kısıtlama öncesinde vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde çalışma başlattı. Belediyeler özellikle kısıtlama öncesinde yoğunluğun yaşandığı alanlarda asfalt çalışması yaparak, kapanma sonrasında vatandaşlara daha iyi hizmet sunma gayretine girdi.

Polis ekipleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetledi.

Kapanmanın ikinci günü sessizlik devam ediyor
Kapanmanın ikinci günü sessizlik devam ediyor
Kapanmanın ikinci günü sessizlik devam ediyor
Kapanmanın ikinci günü sessizlik devam ediyor
Kapanmanın ikinci günü sessizlik devam ediyor
Kapanmanın ikinci günü sessizlik devam ediyor
Kapanmanın ikinci günü sessizlik devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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