Kapanmada herkes eczanede
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Kapanmada herkes eczanede

Kapanmada herkes eczanede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de yaşanan kapanma sonrasında öğle saatlerinde eczane önünde oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti.

Eskişehir'de yaşanan kapanma sonrasında öğle saatlerinde eczane önünde oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya geçilmesinin ardından vatandaşlar 17 gün evlerinde vakit geçirecek. Kısıtlamaların uygulandığı saatlerde Eskişehir Vişnelik Mahallesi'nde bir eczanenin önünde yoğunluk olduğu görüldü. Yola kadar uzanan kuyruk yaklaşık bir saat boyunca hiç azalmadı. Küçük şikayetlerle eczane önünde bekleyen vatandaşların bu durumu dışarı çıkma bahanesi olarak kullanabileceğini akıllara getirdi. - ESKİŞEHİR

Kapanmada herkes eczanede
Kapanmada herkes eczanede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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