Kapanmada dışarıda olan sürücüler tek tek durduruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapanmada dışarıda olan sürücüler tek tek durduruldu

Kapanmada dışarıda olan sürücüler tek tek durduruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yeni tip korona virüs ile mücadelede yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' uygulamasının ilk haftasında polis, Bilecik'in birçok noktasına denetim yaptı.

Yeni tip korona virüs ile mücadelede yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' uygulamasının ilk haftasında polis, Bilecik'in birçok noktasına denetim yaptı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 17 günlük tam kapanmanın ilk haftasında gece ve gündüz olmak üzere araçlar üzerinde yaptığı sıkı denetimlerine devam ediyor. Kentteki 8 ayrı denetim noktasında ekipler araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Kentteki en işlek noktalar olan Atatürk Caddesi, Teyfikbey Caddesinde durdurulan araçlarda sürücüler gerekli izinlerini gösterirken, izin belgesi bulunmayanlar hakkında ise tutanak tutuldu. - BİLECİK

Kapanmada dışarıda olan sürücüler tek tek durduruldu
Kapanmada dışarıda olan sürücüler tek tek durduruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Son dakika! Beyoğlu'nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü
Son dakika! Beyoğlu'nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Özcan Deniz Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kapanmada dışarıda olan sürücüler tek tek durduruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 16:12:55. #1.14#

title