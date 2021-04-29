Kapanmada araçlarının temiz kalmasını isteyenler bakın soluğu nerede aldı?

Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı öncesi açaçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı öncesi açaçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Kapanma genelgesi kapsamında bugün akşam saat 19.00'dan, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar oto yıkamacılar da kapalı olacağı belirtildi. Kısıtlamalar sebebiyle bayram öncesi arabalarını temiz tutmak isteyen vatandaşlar Eskişehir'de oto yıkamacı dükkanlarında yoğunluk oluşturdu. Bazı dükkanların önünde ise araç kuyruklarının oluşması dikkatlerden kaçmadı. Eskişehir'de oto yıkama işletmesi sahibi Fahri Toğrul, kapanma kararın ardından son 3 günde müşteri yoğunluğunun normal günlerin neredeyse iki katı fazla olduğunu kaydetti. Toğrul, "Bugün karantinaya girmeden önceki son gün olduğu için baya bir yoğunuz. Vatandaşlar bayramdan önce araçlarını temizletmek istiyor. Geçen haftaya kıyaslama yapacak olursam, müşteri yoğunluğu yüzde yüzden fazla arttı. Ama öncesine baktığımızda pandemi hayatımıza girmesiyle beraber bizim işlerimizde bir hayli düştü. İnşallah bayramdan sonra güzel olur" dedi.

"Herkes gibi evimizde karantinanın bitmesini bekleyeceğiz"

Toğrul, araçlara dezenfektan uygulaması yapıldığı için oto yıkamacı iş yerlerinin yasaktan muaf tutulması gerektiğini de dile getirerek şunları söyledi:

"15 yıldır bu sektörün içindeyim. İşlerimizin bu kadar sekteye uğradığını görmedim bu zamana kadar. Pandemiyle birlikte herkesin işi bozulduğu gibi bizim işlerimizde bozuldu. Geçen seneden beri hiçbir şekilde fiyatlarımıza zam yapmadık. Kapanma kararından sonra bizde iş yerimizi açamayacağız. Herkes gibi evimizde karantinanın bitmesini bekleyeceğiz. Araçlara dezenfekte de yapıyoruz ama maalesef bizim sektör yasaktan muaf tutulmadı." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı