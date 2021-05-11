Kapanma ve bayram sürecinde Akedaş'tan kesinti önlemi
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Kapanma ve bayram sürecinde Akedaş'tan kesinti önlemi

Kapanma ve bayram sürecinde Akedaş'tan kesinti önlemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kapanma ve bayram sürecinde tüketicilere kesintisiz enerji sağlamak için ekip sayısını arttırdı.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kapanma ve bayram sürecinde tüketicilere kesintisiz enerji sağlamak için ekip sayısını arttırdı.

Akedaş'tan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı boyunca tüketicilerin olası elektrik kesintilerinden minimum sürede etkilenmesi için sorumlu olduğu Adıyaman ve Kahramanmaraş illeri elektrik dağıtım şebekelerinde yaşanması muhtemel arızalar için 450 personel ve 80 araç ile bayram nöbetine hazırlandı.

Genel Müdürlük koordinasyonunda her iki il için de ekip ve çalışma planlamaları yapıldı. Bayram tatili nedeniyle sanayi tesislerinde meydana gelen uzun süreli duruşlar fırsata çevrilerek sanayi ENH tesislerinde bayram boyunca yapılacak bakımlar planlandı. Yine TEİAŞ tarafından Trafo Merkezlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle kullanıcıların kesintiye maruz kalmaması için 5 dakikadan daha az sürecek çok kısa süreli kesintiler ile yük aktarımları yapılmak suretiyle bununla ilgili kullanıcılara SMS ile bildirimler yapıldı.

Hangi ekibin nerede hangi günler ve hangi saat aralığında görev yapacağı planlandı. Her iki ilin merkez ilçelerinde, diğer ilçelerinde ve kırsalında görev yapacak ekiplerin koordinasyonu sorunsuz bir şekilde işliyor.

Arızalara uzaktan müdahale imkanı veren elektrik dağıtım şebekelerinde 236 noktada SCADA istasyonu aktif olarak çalışmakta ve geçici nitelikte bir arıza durumunda, kesintinin yaşandığı bölgeye ekipler gitmeden SCADA merkezinden bu sistem ile anında uzaktan müdahale edilerek enerji kesintisi sonlandırılabilmekte.

Bayram tatili ve tüm zamanlarda Alo 186 nolu çağrı merkeziyle tüketiciler 7/24 olası yaşadıkları elektrik arızası, kesintisi veya elektrikle ilgili yaşadığı sorunu ileterek şirkete ulaşabilirler. Kullanıcılar sosyal medya hesapları, mobil uygulama ve web sitesi, üzerinden de taleplerini 7/24 AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş 'ye ulaştırabilecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kapanma ve bayram sürecinde Akedaş'tan kesinti önlemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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