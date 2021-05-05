KAPANMA SÜRECİNDE 'ENGELSİZ TAKSİ' UMUT OLUYOR

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, pandemi sürecinde evlere kapanan engellilerin ulaşım sorunları 'engelsiz taksi' ile aşılıyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, pandemi sürecinde evlere kapanan engellilerin ulaşım sorunları 'engelsiz taksi' ile aşılıyor.

'Bir İnsanlık Projesi' sloganıyla yola çıkan Erdemli Belediyesi, engeller için 5 yıl önce engelsiz taksi uygulamasını başlattı. Yıllardır düzenli bir şekilde uygulanan proje pandemi sürecinde de devam ettiriliyor ve vatandaşların umudu oluyor. Pandemi sürecinde, risk altında olan fiziksel engelliler, Erdemli Belediyesi'ne telefonla bilgi veriyor. Ardından randevu zamanı belirlenen vatandaşı almak için ekipler yola çıkıyor. Evlerinden bir bir alınan engelliler, il içerisinde istediği sağlık kuruluşuna veya noktaya bırakılıyor ve işlerinin bitmesinin ardından güvenle evlerine geri götürülüyor.

Pandemi sürecinde engelli vatandaşlar için toplu taşıma araçlarının daha riskli olacağını, bu yüzden engelsiz taksi uygulamasını titizlikle devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Belediye olarak, kentte yaşayan tüm bireylerin hizmetinde olduğu gibi engeli vatandaşlarımızın da hayatını kolaylaştırma adına ciddi gayretler sarf ediyoruz. Onların evlerinden alınıp hastaneye taşınmasına varıncaya kadar, alış verişlerinin yapılmasına kadar, onların günlük ihtiyaçlarının tamamının karşılayan bir belediye hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu işi, heyecanla ve ibadet aşkıyla yapan arkadaşlarımız var. Toplumun her kesimine en kaliteli, hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Pandemi sürecinde evine kapanan engellilerimizin engellerini engelsiz taksi ile kaldırmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Projeden memnun olduğunu ve hayatlarını kolaylaştırdığını ifade eden Fatma Uygun, "Bana ilk önce bu işlemi yapanlar geldi. Kendi numaralarını verdi. Dediler ki, 'bizi her zaman arayın. Hastaneye veya nerede ne işiniz varsa götürürüz.? Ben ondan dolayı 4-5 senedir öyle yapıyorum. Arıyorum, geliyorlar beni alıp götürüyorlar. Hastanede işim varsa onları yapıyorum. Ondan sonra evime bırakıyorlar. Allah razı olsun. Engelsiz taksi uygulamasını belediye başkanımız hizmete sunduğu için çok memnunuz" diye konuştu.

Projeden memnuniyetini ifade eden Tayhan Gönültaş ise "Ben yüzde 98 engelli bir durumdayım. Belediyenin 'engelsiz taksi' sayesinde, hastane randevularıma veya başka herhangi bir sıkıntılarda her zaman hizmetlerini vermektedir ve bundan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan uygulamadan faydalanmak isten vatandaşlar, Erdemli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü veya Belediye Çağrı Merkezi'ne ulaşarak çalışmadan yararlanabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı