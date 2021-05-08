Kapanma sürecinde açılan ilk pazar sosyal mesafeli oldu

Sakarya'da tam kapanma sürecinde açılan semt pazarlarında zaman zaman yoğunluk oluşurken, vatandaşların sosyal mesafeye uyduğu ve maske taktıkları gözlendi.

Sakarya'da tam kapanma sürecinde açılan semt pazarlarında zaman zaman yoğunluk oluşurken, vatandaşların sosyal mesafeye uyduğu ve maske taktıkları gözlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen pazar yerleri konulu genelgenin ardından, tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılabileceği duyurulmuştu. Bu doğrultuda Sakarya'da sabahın erken saatlerinde pazar yerlerinde tezgahlarını açan esnaf, müşterilerini beklemeye başladı. Yaş sebze ve meyve almak isteyen vatandaşlar ise pazarların yolunu tuttu. Tezgahlarda zaman zaman yoğunluğun oluştuğu fakat vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ettiği görüldü.

"Semt pazarları hijyenik"

Pazarda sabah saatlerinde tezgahını açan Rasim Kocabay, marketlerde alışveriş yapan insanların iç içe olduğunu belirterek, "Pazarlarda açık hava ve sosyal mesafe var. Ama marketlere baktığınızda yoğun bir kalabalık görüyorsunuz. Semt pazarları, tamamen sosyal mesafeli, güvenlikli ve hijyenik yani tamamen koruma altında. 1 liraya alınan biber marketlerde 5-6 lira. Bu sefer de alırken de satarken de rekabet olmuyor. 2 gündür fiyatlar yükseldi sebebi ise çiftçi mal yapmıyor. Yapınca elinde kalıyor, dökülüyor" dedi.

"Pazar olmadan halkımız rahat edemez"

Pazarcı esnafı Cemal Yılmaz ise "Ekmeğimiz bu bizim. Marketlerden bize sıra gelmiyor, büyüklerimizden yardım istiyoruz. Pazar olmadan halkımız rahat edemez. Daha fazla günlerde açık olmak istiyoruz. Kredi borcu olan var. Marketler kapalı alan herkes bir yerde ama pazar açık alan ve diğer tezgahlarla aramızda yaklaşık 3 metre boşluk var. Millet rahat bir şekilde alışveriş yapabiliyor" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı