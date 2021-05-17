Kapanma sonrası 'evde sıkıldık' dediler, sahile akın ettiler

- Kapanma sonrası 'evde sıkıldık' dediler, sahile akın ettiler Akın akın sahile gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu Tam kapanmanın sona ermesiyle Tekirdağ'da dışarıya çıkan vatandaşlar deniz havası almak için sahile akın etti.

- Kapanma sonrası 'evde sıkıldık' dediler, sahile akın ettiler

Akın akın sahile gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

TEKİRDAĞ - Tam kapanmanın sona ermesiyle Tekirdağ'da dışarıya çıkan vatandaşlar deniz havası almak için sahile akın etti. Akın akın dışarıya çıkan vatandaşlar, "Evde çok sıkıldık" dediler.

Ülke genelinde uygulanan tam kapanmadan sonra kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de vatandaşlar dışarıya akın etti. Sokak aralarında yaşanan hareketliliğin yanı sıra deniz havasına hasret kalan vatandaşlar ise sahil alana akın etti. Uzun zamandır bomboş durumda bulunan Süleymanpaşa Sahili, vatandaşların akın etmesi ile dolup taştı.

Tam kapanmanın bitmesiyle ilgili açıklamada bulunan vatandaşlar, "Herkesin en mutlu olduğu günler. Mutluluk, gezmek demek. Kapanmada herkesin rutin olarak yapmış olduğu gibi ben de yattım. Bütün gün evde oturduk. Yattık, kalktık ama böyle iyi oldu hemen gezmeye çıktım. Millet sıkıldı artık evde. Evde hiç iyi geçmedi desem yeri yani. Nasıl geçsin herkes gibi evde işte." dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ