Kapanma sonrası berberlerde yoğunluk
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Kapanma sonrası berberlerde yoğunluk

Kapanma sonrası berberlerde yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

Kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar randevuları üç gün öncesinden doldururken, berberler ise yoğunluğun birkaç güne geçeceğini söylüyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 günlük kısıtlama sona erdi. Kısıtlama sonrasında 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasını kapsayan iki haftalık kademeli normalleşme süreci başladı. Normalleşmeyle berberler de iş başı yaptı. Hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet veren berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Randevulu sistem ile çalışan berberler, vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı yaklaşık üç önceden randevuları doldurdu. Berberler ise bu yoğunluğu birkaç güne atlatacaklarını ve bu durumdan memnun olduklarını söylüyor.

"Yoğunluğu birkaç güne atlatmış oluruz"

Kapanma kararı öncesi yoğunluk yaşadıklarını belirten berber Dinçer Keskin, "Müşterilerimiz kapanma sırasında tıraş olamadı. 17 günlük aranın ilk gününde tekrar bir yoğunluk yaşıyoruz. Müşterilerimiz telefon ile arayarak randevularını aldı. Şu an için randevularımız dolu ve hijyen kurallarına uyarak tıraş ediyoruz. Müşterilerimizin sağlığı için tek kullanımlık havlu kullanmaya özen gösteriyoruz. Dükkanımızı açmadan önce temizledik. Tüm kurallara uygun şekilde tıraşlarımızı yapıyoruz. Bu yoğunluğu birkaç güne atlatmış oluruz. Bundan sonrası için inşallah her şey daha iyi olur ve kapanma yaşamayız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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