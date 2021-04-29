Kapanma öncesi atına binip son kez şehir turuna çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapanma öncesi atına binip son kez şehir turuna çıktı

Kapanma öncesi atına binip son kez şehir turuna çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar'da tam kapanma öncesi vatandaşlar güneşli bahar havasının tadını çıkarırken, bir vatandaşın ise atına binerek kent turu yapması görenleri gülümsetti.

Afyonkarahisar'da tam kapanma öncesi vatandaşlar güneşli bahar havasının tadını çıkarırken, bir vatandaşın ise atına binerek kent turu yapması görenleri gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bugün saat 19.00 itibariyle yürürlüğe girecek olan tam kapanma kararıyla birlikte bazı meslek grupları hariç vatandaşlar 17 gün boyunca sokağa çıkamayacak. Sadece zorunlu ihtiyaçların giderileceği tam kapanma öncesi bugün bazı vatandaşlar mesire alanları, sokaklar ve kentin değişik yerlerini gezerek güneşli havanın tadını çıkardı. Kapanma öncesi son kez atına binen bir vatandaşın ise at üstünde şehir turu yapması gözlerden kaçmadı. Niyazi Akgedik'i atının üstünde gören bazı fotoğraf meraklıları ise bu güzel anı ölümsüzleştirmek için makinelerine sarıldı.

Öte yandan, fotoğraf tutkunları baharın gelmesi ile doğanın uyandığı Afyonkarahisar'da yakaladıkları ilginç kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Pakize Hondu isimli fotoğraf sanatçısının çektiği kale manzarası eşliğindeki kaplumbağa ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. - AFYONKARAHİSAR

Kapanma öncesi atına binip son kez şehir turuna çıktı
Kapanma öncesi atına binip son kez şehir turuna çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Görev Belgesi Düzenleme' konulu genelge
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Meral Akşener Devlet Bahçeli Adnan Menderes
Magazin Hakan Altun Merve Dizdar Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Ali Tandoğan Bülent Uygun Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kapanma öncesi atına binip son kez şehir turuna çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 17:40:43. #1.14#

title