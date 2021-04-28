Kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yarın başlayacak olan tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yarın başlayacak olan tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma açıklamasının ardından Düzce'nin bir çok noktasında yoğunluk oluştu. O noktalardan biri de her zaman olduğu gibi yine İstanbul Caddesi oldu. Kapanma öncesi çok sayıda vatandaş alışveriş için Kızılay Meydanı ve Spor Sokağa gitti. Bazıları kalabalıktan korktuğunu söylerken, esnaf ise satışlardan memnun olduğunu dile getirdi. Alışverişe gelen bazı vatandaşlar da kalabalığın göz korkutmasına rağmen tam kapanma sebebiyle mecburen alışverişe geldiklerini söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı