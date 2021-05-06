"Kapanma olmaza pazar kurulacaktı"

Zeytinburnu'nda çöken boş binanın bulunduğu sokakta Perşembe günleri semt pazarı kurulduğu ortaya çıktı.

Zeytinburnu'nda çöken boş binanın bulunduğu sokakta Perşembe günleri semt pazarı kurulduğu ortaya çıktı. Tam kapanma tedbirleri kapsamında pazarların kurulmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde çöken boş binanın bulunduğu sokakta semt pazarı kurulduğu ortaya çıktı. Tam kapanma nedeniyle pazarın kurulmaması faciayı önledi.

Mahalle sakinlerinden Yılmaz İşler, "Perşembe günleri pazarımız kuruluyor. Normalde burada semt pazarı kurulması gerekiyordu. Kapanmadan dolayı kurulmadı. Pazar kurulsa büyük facia olurdu. Çünkü büyük ve kalabalık bir pazar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı