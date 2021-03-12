Kapanma olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İllerde yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi Peki, kapanma olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, herkesin merakla cevabını beklediği, "Yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Peki, Kapanma olacak mı? İşte, detaylar…

KAPANMA OLACAK MI?

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen "İllerde yeniden kapanma olacak mı?" şeklindeki soruya yanıt veren Erdoğan, "Şu an için kararlarımızın arkasındayız" ifadelerine yer verdi.

Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde hareket ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tüm şartları zorlamak suretiyle mümkün olduğunda restoran, kafe gibi açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi-