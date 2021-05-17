Kapanma nedeniyle İl Genel Meclis toplantısı gecikmeli yapıldı
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Kapanma nedeniyle İl Genel Meclis toplantısı gecikmeli yapıldı

Kapanma nedeniyle İl Genel Meclis toplantısı gecikmeli yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Her ayın ilk haftasında gerçekleştirilen Adıyaman İl Genel Meclisi toplantısı tam kapanma nedeniyle gecikmeli başladı.

Her ayın ilk haftasında gerçekleştirilen Adıyaman İl Genel Meclisi toplantısı tam kapanma nedeniyle gecikmeli başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs tarihine kadar uygulanan tam kapanma nedeniyle Mayıs ayının ilk haftası gerçekleştirilemeyen il genel meclis toplantılarının ilk oturumu gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemde ki konular görüşüldü.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Başlı köyü sınırları içerisinde yapılacak HES alanı, Adıyaman merkezde TOKİ tarafından yapılacak olan afet konutları, Çelikhan Kültür Sitesi ile 2020 mali yılı kesin hesap ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek, ilgili komisyonlara havale edildi. - ADIYAMAN

Kapanma nedeniyle İl Genel Meclis toplantısı gecikmeli yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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