Kapanma geri gelir mi? Omicron varyantı kapanma getirir mi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dünyayı endişelendiren Omicron varyantının Türkiye'de görülmediğini belirten Koca, omicron varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kapanma geri gelir mi? Omicron varyantı kapanma getirir mi?
Omicron varyantının Türkiye'de henüz görülmediğini ifade eden Koca "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor. Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi.
Fahrettin Koca, "Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek yok. Bir kapatma düşünmüyoruz" dedi.
Omicron varyantının Türkiye'de henüz görülmediğini ifade eden Koca "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor. Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, "Bir kapatma düşünmüyoruz" diye konuştu.
Türkiye'de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, "Bulaşıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir" dedi.
Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.
Koca, ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik bir iki gün içinde önemli gelişmeler yaşanacağını da kaydetti.
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