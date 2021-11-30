Kapanma geri gelir mi? Omicron varyantı kapanma getirir mi?

Omicron varyantının Türkiye'de henüz görülmediğini ifade eden Koca "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor. Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi.

KAPANMA GERİ GELİR Mİ?

Fahrettin Koca, "Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek yok. Bir kapatma düşünmüyoruz" dedi.

"KAPANMA DÜŞÜNMÜYORUZ"

Omicron varyantının Türkiye'de henüz görülmediğini ifade eden Koca "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor. Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, "Bir kapatma düşünmüyoruz" diye konuştu.

"BULAŞICILIĞI DAHA YÜKSEK"

Türkiye'de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, "Bulaşıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir" dedi.

YERLİ AŞIYA ACİL KULLANIM ONAYI

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDE

Koca, ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik bir iki gün içinde önemli gelişmeler yaşanacağını da kaydetti.

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