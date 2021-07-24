Kapanma gelecek mi? Kısıtlamalar geri gelecek mi? Hafta sonu yasakları geri gelecek mi?

24 Temmuz Cumartesi günü koronavirüs vaka sayılarında artış durdurulamıyor. 22 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 12 bin 381 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 58 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 383 olurken toplam 221 bin 463 test yapıldı. Kapanma gelecek mi? Kısıtlamalar geri gelecek mi? Hafta sonu yasakları geri gelecek mi?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 12 bin 381 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 58 olarak kayıtlara geçti.

KAPANMA GELECEK Mİ?

Günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, vaka artışına dikkat çekerek, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 377 bin 703 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 22 milyon 462 bin 836 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 754 bin 268 kişiye aşı yapıldı.