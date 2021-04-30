Kapanma döneminde sağlık hizmetleri aksatılmayacak

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, 17 günlük tam kapanma ile ilgili olarak sağlık kuruluşlarında gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, 17 günlük tam kapanma ile ilgili olarak sağlık kuruluşlarında gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Dr. Gürsel Bedir yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi; "17 günlük tam kapanma sürecinde, sağlık hizmetlerine erişim konusunda herhangi bir aksaklık, herhangi bir sıkıntı olmaması için her türlü tedbir alınmıştır. Bu bağlamda; Poliklinik hizmetleri, Aile Hekimliği ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri randevu usulü devam edecektir. Acil Sağlık Hizmetleri ve Ameliyathane Hizmetleri 24 saat kesintisiz sürecektir. Kemoterapi ve benzeri hassas ve zamanın kıymetli olduğu özellikli sağlık hizmetlerinde hiç bir aksaklık veya gecikmeye meydan verilmeyecektir. Bu süreçte Aşılama çalışmaları çok önemli olup titizlikle devam edecektir. Sağlık personeli her zaman olduğu gibi tüm gücüyle, büyük bir özveri içinde sahada olacaktır. Halkımızdan kurallara tam uyum ve destek bekliyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı