Kapanma döneminde "Kapalı ortamlar bol bol havalandırılmalı" uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapanma döneminde "Kapalı ortamlar bol bol havalandırılmalı" uyarısı

Kapanma döneminde 'Kapalı ortamlar bol bol havalandırılmalı' uyarısı
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Medicana Avcılar Hastanesi Acil Tıp Dr. Dündar Parlak, Kovid-19 kapanma döneminde hijyene ekstra dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bulunduğunuz kapalı ortamları bol bol havalandırmalısınız. Ayrıca ellerinizle gözünüze, yüzünüze, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının.

Medicana Avcılar Hastanesi Acil Tıp Dr. Dündar Parlak, Kovid-19 kapanma döneminde hijyene ekstra dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bulunduğunuz kapalı ortamları bol bol havalandırmalısınız. Ayrıca ellerinizle gözünüze, yüzünüze, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının." ifadesini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Parlak, kapanma dönemi ve toplumda uyulması gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

Parlak, söz konusu süreçte hijyene ekstra önem verilmesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bulunduğunuz kapalı ortamları bol bol havalandırmalısınız. Ayrıca ellerinizle gözünüze, yüzünüze, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının. Dışarda giydiğiniz giysileri eve gelince çıkartın ve giysilerinizi en az 55-60 C'de çamaşır makinesinde yıkayın. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak: Sağlıklı beslenme, bol sıvı tüketme, egzersiz ve yeterli uyku (8 saat) gibi bağışıklık sistemi üzerinde etkisi olan davranışlara ekstra dikkat edin. Kendimizi koruyamayıp bir şekilde ateş, öksürük, vücut ağrısı, boğaz ağrısı gibi ana belirtilerin dışında; burun akıntısı, halsizlik, ishal, bulantı, koku-tat alamama gibi hafif belirtilerin oluşması halinde çevremizi koruma adına asla maskesiz dolaşmama ve kalabalık yerlerde bulunmamaya gayret göstermeliyiz. Hasta olmadan önce kendimizi, hasta olduktan sonra da çevremizdeki insanları koruyarak salgında en büyük görevi bizler üstlenebiliriz."

İnsanların henüz belirtileri göstermeden virüsü bulaştırabildiğini hatırlatan Parlak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Aşağıda sıralanan önlemleri uygulamanın sadece kendimiz için değil, ülkemiz için de bir vatandaşlık sorumluluğu haline geldiğini unutmayalım;

Elleri yıkamak: Ellerinizi sabun ile en az yirmi saniye boyunca ovarak yıkayıp bolca durulayın. Parmak araları ve uçları unutulmamalı, musluklar mümkünse elimizi kuruladığımız kağıt havlularla kapatılmalıdır.

Sosyal mesafe koymak: İnsanlarla aranıza 1-1,5 metre mesafe koyun, tokalaşmadan ve kucaklaşmadan kaçının.

Öksürük ve hapşırıklara dikkat etmek: Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı ellerinizle değil kol içiyle ya da tek kullanımlık mendillerle kapatın.

Hastalık belirtilerine dikkat etmek: Eğer kendinizde ateş, öksürük gibi hastalık belirtileri hissediyorsanız maske takın ve kesinlikle yaşlılarla temastan kaçının. Öksürük ile birlikte düşmeyen ateş ve nefes darlığı gibi şikayetleri de hissediyorsanız maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Hızlı yemek yemenin zararları saymakla bitmiyordu, listeye 2 yeni madde daha eklendi
Hızlı yemek yemenin zararları saymakla bitmiyordu, listeye 2 yeni madde daha eklendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Ersin Tatar Antonio Guterres
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hakan Altun Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Bodrum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kapanma döneminde "Kapalı ortamlar bol bol havalandırılmalı" uyarısı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 12:31:45. #1.14#

title