Kapanma da aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kapanma da aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besledi

Kapanma da aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını devriye gezen Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler besledi.

Bilecik'te yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını devriye gezen Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler besledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde oldugu gibi Bilecik'te de uygulanan 17 günlük tam kapanma kararı sonrası sokaklarda yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının imdadına jandarma yetişti. Devriye gezen ekipler aç kalan sokak hayvanlarının bulunduğu noktaları yiyecek ve su bırakmaya başladı. Ekipler ayrıca devriye güzergahı boyunca rastladıkları sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla aldıkları mama ve yiyeceklerle de elleriyle besliyor. - BİLECİK

Kapanma da aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besledi
Kapanma da aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kapanma da aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:06:00. #1.15#

title