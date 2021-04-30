Kapanma başladı, ekipler denetimleri sıklaştırdı
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Kapanma başladı, ekipler denetimleri sıklaştırdı

Kapanma başladı, ekipler denetimleri sıklaştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek "Tam Kapanma'nın başlamasıyla cadde ve sokaklarda denetimler arttırıldı.

Zonguldak'ta yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek "Tam Kapanma'nın başlamasıyla cadde ve sokaklarda denetimler arttırıldı.

Zonguldak'ta yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek "Tam Kapanma'nın başlamasıyla ekipler denetimlerini arttırdı. Cadde ve sokaklar boş kalırken belediye, kara yolları, temizlik, polis, il Hıfzıssıhha ekipleri ve muaf olanlar çalışmalarını ve denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri kentin çeşitli bölgelerinde hem yaya hem de araç trafiği için denetim yaptı. Denetim sırasında trafikte uzun kuyruklar oluştu. - ZONGULDAK

Kapanma başladı, ekipler denetimleri sıklaştırdı
Kapanma başladı, ekipler denetimleri sıklaştırdı
Kapanma başladı, ekipler denetimleri sıklaştırdı
Kapanma başladı, ekipler denetimleri sıklaştırdı
Kapanma başladı, ekipler denetimleri sıklaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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