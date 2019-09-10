Kapanla durdurulan otomobilden kaçak cep telefonları çıktı

10.09.2019 12:48

Tekirdağ'da polisten kaçan ve "kapan" atılarak durdurulan otomobilde 2 bin 145 gümrük kaçağı cep telefonu, çok sayıda şarj aleti ve güneş gözlükleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, "Edirne'den gümrük işlemlerine tabi tutulmadan" Türkiye'ye getirilen gümrük kaçağı cep telefonu ve eşyaların İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik şubeleri ekipleri, B.K'nin idaresindeki otomobili Malkara ilçesi girişinde durdurmaya çalıştı.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü B.K'nin kullandığı otomobil yola "kapan" atılarak durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 145 cep telefonu, 2 bin 400 güneş gözlüğü, 700 adet şarj adaptörü ve şarj kablosu, 68 kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA