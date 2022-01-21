Kapanan yollarda mahsur kalanlara yardımlar helikopterle ulaştırılıyor - Haberler
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Kapanan yollarda mahsur kalanlara yardımlar helikopterle ulaştırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kapanan yollarda mahsur kalanlara yardımlar helikopterle ulaştırılıyor Gaziantep'te etkili olan kar yağışının ardından kapanan yollar açılmaya başlandı.

GAZİANTEP (İHA) - Kapanan yollarda mahsur kalanlara yardımlar helikopterle ulaştırılıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te etkili olan kar yağışının ardından kapanan yollar açılmaya başlandı. Mahsur kalan vatandaşlara helikopterle gıda yardımı yapıldı.

Gaziantep'te 18 Ocak'ta etkili olan kar yağışının ardından birçok yol kar nedeniyle trafiğe kapandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana yollarda yaptığı çalışmalar sonucu birçok çok bölge trafiğe tekrar açıldı. Mahsur kalan vatandaşlara helikopterle gıda yardımı yapıldı.

Kapanan yollarda mahsur kalanlara yardımlar helikopterle ulaştırılıyor

Kapanan yollarda mahsur kalanlara yardımlar helikopterle ulaştırılıyor

Kapanan yollarda mahsur kalanlara yardımlar helikopterle ulaştırılıyor

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, kar, 3. Sayfa, Haber

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