Kapanan Şirket Sayısı Şubat'ta Yüzde 72 Azaldı

Kapanan şirket sayısı 2018 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 71,91 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2018 Şubat ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2018 Şubat ayında kapanan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 71,91 azaldı. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında yüzde 25,60, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 36,48, kurulan kooperatif sayısında yüzde 23,96 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 71,91 oranında, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 30,15 kapanan kooperatif sayısında yüzde 70,39 oranında azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,80 artış oldu. 2018 yılı Şubat ayında, 2017 yılı Şubat ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 27,80, kurulan kooperatif sayısında yüzde 10,61 oranında artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 18,78 oranında azaldı. 2018 yılı Şubat ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 18,50 oranında azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 7,46, kapanan kooperatif sayısında yüzde 15,09 oranında arttı.

2018 yılı ilk iki ayında kurulan şirket sayısı, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 41,39 oranında arttı. 2018 yılının ilk 2 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 41,39, kurulan kooperatif sayısında yüzde 29,01 oranında artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 10,67 oranında azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 5,24 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 2,01 kapanan kooperatif sayısında yüzde 0,38 oranında oranında artış gözlendi.

2018 Şubat ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. 2018 yılı Şubat ayında kurulan toplam 7 bin 167 şirket ve kooperatifin yüzde 82,49'u limited şirket, yüzde 16,48'i anonim şirket, yüzde 1,02'si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,41'i İstanbul, yüzde 10,31'i Ankara, yüzde 5,89'u İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

2018 Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 16,95 oranında azaldı. 2018 yılı ilk iki ayında toplam 16 bin 798 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 13 bin 876 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 56,49'unu, 2 bin 752 anonim şirket ise yüzde 43,37'sini oluşturdu. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 16,95 oranında azaldı.

2018 Şubat ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 211'i ticaret, bin 78'i inşaat ve 913'i imalat sektöründe, bin 98 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. 2018 Şubat ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 221'i ticaret, bin 78'i inşaat ve 913'ü imalat sektöründe kuruldu. 2018 Şubat ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 98'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 708'i inşaat, 363'ü imalat sektöründe gerçekleşti. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 216'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 122'si inşaat, 62'si mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe yaşanırken, bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 862'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 335'i inşaat, 218'i imalat sektöründe oldu.

2018 Şubat ayında kurulan 73 kooperatifin 28'i konut yapı kooperatifi oldu. 2018 Şubat ayında kurulan 73 kooperatifin 28'i konut yapı kooperatifi, 15'i tarımsal kalkınma kooperatifi ve 9'u motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2018 yılında kurulan 169 kooperatifin 69'u konut yapı kooperatifi, 23'ü tarımsal kalkınma kooperatifi, 19'u motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu.

2018 yılı Şubat ayında 859 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2018 yılı Şubat ayında kurulan 859 yabancı ortak sermayeli şirketin 456'sı Türkiye, 124'ü Suriye, 79'u Suudi Arabistan ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 859 yabancı ortak sermayeli şirketin 109'u anonim, 750'si limited şirket oldu. Bu şirketlerin 241'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 130'u İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 104'ü gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,96'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. - İSTANBUL