Kapanan Şirket Sayısı 2018'de Azaldı

Kurulan ve kapanan şirket verilerine göre; kurulan şirket sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,03 arttı. Kapanan şirket sayısı ise aynı dönemde yüzde 7,05 azaldığı görüldü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2018 Aralık ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2018 Aralık ayında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında bir önceki aya göre yüzde 49,24 arttı. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,41 kurulan kurulan kooperatif sayısı yüzde 9,57 oranında azalış yaşanırken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 49,24 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 95,52 kapanan kooperatif sayısında yüzde 114,06 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 26,17 oranında arttı.

Kurulan şirket sayısında geçen yıla göre yüzde 7,35 artış oldu

2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılı Aralık ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 7,35 kurulan kooperatif sayısında yüzde 10,39 oranında artarken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,39 oranında azaldı. 2018 yılı Aralık ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,69 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4,11 oranında arttı. Kapanan kooperatif sayısında yüzde 7,43 oranında da azaldı.

2018 yılında kurulan şirket sayısı, 2017 yılına göre yüzde 17,03 oranında arttı

2018 yılında bir önceki yıla göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,03 kurulan kooperatif sayısında yüzde 17,32 oranında artış görülürken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 20,63 oranında azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 7,05 kapanan kooperatif sayısında yüzde 13,09 oranında azaldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında da yüzde 5,39 oranında artış gözlendi.

Aralık'ta Gümüşhane ve Bayburt'ta şirket ve kooperatif kurulmadı

2018 yılı Aralık ayında kurulan toplam 6 bin 441 şirket ve kooperatifin yüzde 84,99'u limited şirket, yüzde 13,68'i anonim şirket, yüzde 1,32'si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,67'si İstanbul, yüzde 10,71'i Ankara, yüzde 5,64'ü İzmir'de kuruldu. Bu ay Gümüşhane, Ardahan ve Bayburt'ta şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 33,95 oranında azaldı

2018 yılında toplam 86 bin 349 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 73 bin 268 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 65,63'ünü, 11 bin 997 anonim şirket ise yüzde 33,52'sini oluşturdu. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre yüzde 33,95 oranında azaldı.

Şirket ve kooperatiflerin 2 bin 321'i ticaret sektöründe kuruldu

2018 Aralık ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 321'i ticaret, 918'i imalat ve 562'si inşaat sektöründe kuruldu. 2018 Aralık ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 321'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 530'u imalat, 426'sı inşaat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 686'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 357'si inşaat, 234'ü imalat sektöründe gerçekleşti. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 724'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 404'ü inşaat, 157'si imalat sektöründe oldu.

Kurulan 85 kooperatifin 39'u konut yapı kooperatifi

2018 Aralık ayında kurulan 85 kooperatifin 39'u konut yapı kooperatifi, 16'sı işletme kooperatifi ve 7'si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2018 yılında kurulan bin 70 kooperatifin 484'ü konut yapı kooperatifi, 131'i tarımsal kalkınma kooperatifi, 112'si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu.

2018 yılı Aralık ayında bin 29 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

2018 yılı Aralık ayında kurulan bin 29 yabancı ortak sermayeli şirketin 543'ü Türkiye, 78'i Suriye, 73'ü İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 29 yabancı ortak sermayeli şirketin 93'ü anonim, 936'sı limited şirket olduğu görülürken, 2018 yılında kurulan şirketlerin bin 978'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 902'si gayrimenkul acenteleri, 857'si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,53'ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA