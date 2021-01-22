Kapanan yolları açma çalışması sürüyor

Siirt, Mardin, Şırnak ve Elazığ'da kar yağışının ardından kapanan köy yolları açma ve yolları kardan temizleme çalışması sürüyor.

Siirt, Mardin, Şırnak ve Elazığ'da kar yağışının ardından kapanan köy yolları açma ve yolları kardan temizleme çalışması sürüyor.

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kar yağışından dolayı Pervari ilçesinde 8 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Canpolat, Pervari'de kapanan 8 köy yolunun açılması için yoğun bir mesai harcandığını, vatandaşların yolda mahsur kalmaması için ihbarların anında değerlendirildiğini söyledi.

Karayolları Siirt 94. Şube Şefliği ekipleri de Şirvan-Cevizlik ve Kesmetaş yollarının kardan kapanmaması için dün geceden beri çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kar nedeniyle kent genelinde kapanan tüm yolları ulaşıma açtı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Artuklu, Mazıdağı, Savur, Ömerli ve Derik ilçelerinde kar nedeniyle kapanan tüm yolları ulaşıma açarak buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ

Elazığ'da etkili olan kar sonucu ulaşıma kapanan yüksek kesimlerdeki 49 köy yolu daha ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kentte önce gün etkisi gösteren kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının bir an önce açılması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının ardından kentte ulaşımın sağlanamadığı 49 köy yolu daha ekiplerin özverili çalışması sonucu kısa sürede açıldı.

Ekipler, ulaşımın sağlanamadığı Sivrice'de 5, Maden'de 3, Baskil'de 2 ve Kovancılar ilçesi'nde 1 köy yolunun açılması için çalışmalara devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'ta da Beytüşşebap ilçesine bağlı Dağdibi ve Yeşilöz köy yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekiplerince, 2 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz