Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı
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Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı

24.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:07
Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 10 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 10 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yurt genelinde olduğu gibi Bozüyük'te de görülen 2 günlük yoğun kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı 1 metreye yaklaşırken İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinden itibaren kapanan köy yollarının açılması için çalışmalara başladı. İlçe Özel İdare Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan Camiliyayla, Erikli, Akçapınar, Aşağıarmutlu, Çamyayla, Eceköy, Kospınar, Metristepe, Ormangüzle ve Revnak köy yollarının gün boyu devam eden çalışmalar sonrasında yeniden ulaşıma açıldı. - BİLECİK

Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı
Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı
Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı
Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı
Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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