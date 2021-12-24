Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor

RİZE (Habermetre) - İlimizde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kapanan 251 köy yolunun ulaşıma açılması için Vali Kemal Çeber koordinasyonunda devam eden çalışmalar sonucunda akşam saatleri itibariyle 158 köy yolu ulaşıma açıldı.

Rize ve ilçelerinde 22 Aralık Çarşamba günü yoğun bir şekilde başlayan ve etkisini azaltarak devam eden kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Özel İdare ekiplerinin mesai saati gözetmeksizin yaptığı çalışmalarla açmış oldukları köy yollarının devam eden kar yağışı ile birlikte tekrar kapanması sonucu 12 ilçemizde toplan 251 köy yolunda ulaşım sorunu yaşanmıştır. Yol açma çalışmaları kapsamında kapanan 251 köy yolunun 158'i ulaşıma açılırken kapalı olan 93 köy yolunun 80'inde toplam 73 personel ve 62 iş makinesi ile çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir. Çamlıhemşin ve İkizdere ilçelerimizde toplam 13 köy kış aylarında nüfus barındırmadığından yolları yaz başına kadar açılmamaktadır.

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