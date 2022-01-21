Yenipazar'da 3 gündür yoğun bir şekilde yağan kar sonrası kapanan köy yolları için ekipleri sabaha kadar çalıştı.

BİLECİK (İHA) - Yenipazar'da 3 gündür yoğun bir şekilde yağan kar sonrası kapanan köy yolları için ekipleri sabaha kadar çalıştı.

Bilecik ve ilçelerini 3 gündür etkisi altına alan kar yağışı sonrası il genelinde 215 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipleri kapanan köy yolları açmak için sabaha kadar çalıştı. Kar yağışının kuvvetli olduğu ilçelerden biri olan Yenipazar'da ise Akköy-Dereköy arasında kapanan köy yolları ekiplerinin sabaha kadar büyük uğraları sonucu açılarak, tuzlama çalışmaları gerçekleşti. Bu yolu kullanan sürücülere ekiplere teşekkür ederken, çalışmalar gün boyu devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK