Kapanan kayak merkezi yol çalışmalarının ardından açıldı
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Kapanan kayak merkezi yol çalışmalarının ardından açıldı

Denizli Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan tatilciler, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

28.01.2020 19:55 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:59
Kapanan kayak merkezi yol çalışmalarının ardından açıldı

yolunda mahsur kalan tatilciler, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

ilçesi Nikfer Mahallesi sınırları içindeki Bozdağ üzerinde bulunan kayak merkezine saatlerinde gelen tatilciler, akşam üzeri araçlarıyla dönüş yoluna geçti. Bu sırada etkisini artıran tipi nedeniyle yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Trafik akışının kapanmasının ardından bölgede faaliyet gösteren Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

JAK ekipleri çocuklu aileleri araçlarına alarak güvenli bölgeye tahliye etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yolu yarım saat süren çalışmanın ardından açtı.

Tipi nedeniyle araçlar zaman zaman yolda gitmekte zorlandı.

Kaynak: AA

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: Kapanan kayak merkezi yol çalışmalarının ardından açıldı
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