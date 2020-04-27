Kapanan işletmelere kira ve elektrik desteği verilmeli Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, kapanan işletmelere kira ve elektrik desteği verilmesini, KGF konusunun iyi anlaşılması gerektiğini belirterek, "Fakat herkes hem kredi kaynağının hem devletin bütçesinin rahat olmadığını bilmelidir" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, kapanan işletmelere kira ve elektrik desteği verilmesini, KGF konusunun iyi anlaşılması gerektiğini belirterek, "Fakat herkes hem kredi kaynağının hem devletin bütçesinin rahat olmadığını bilmelidir" dedi. Kaynak: Dunya.com