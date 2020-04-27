Kapanan işletmelere kira ve elektrik desteği verilmeli
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, kapanan işletmelere kira ve elektrik desteği verilmesini, KGF konusunun iyi anlaşılması gerektiğini belirterek, "Fakat herkes hem kredi kaynağının hem devletin bütçesinin rahat olmadığını bilmelidir" dedi.
27.04.2020 21:28 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:28
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, kapanan işletmelere kira ve elektrik desteği verilmesini, KGF konusunun iyi anlaşılması gerektiğini belirterek, "Fakat herkes hem kredi kaynağının hem devletin bütçesinin rahat olmadığını bilmelidir" dedi.
Kaynak: Dunya.com