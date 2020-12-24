Kapanan hastane kantinlerine Gemlik de eklendi

Bursa'da İnegöl ve Orhangazi'nin ardından Gemlik Devlet Hastanesi kantini de kapandı.

Korona virüs salgını sebebiyle hasta ve hasta yakınlarının daha da ihtiyaç duyduğu kantinlerin kapanmasına vatandaşlar tepkili. Hal-i hazırda yüksek kira talebinden dolayı Orhangazi Devlet Hastanesinin 1 yıldır kapalı olduğu, sözleşme veya kiralama müddeti gelmesine rağmen her yıl yaşanan geç kalma ya da hızlı hareket edememeden dolayı 4 aydır İnegöl Devlet Hastanesi kantinin de kapalı olduğu ifade edildi. Gemlik Devlet Hastanesi kantini de benzer sebeplerden dolayı, İl Sağlık Müdürlüğü süreci tamamlayamadığı için kapandı. Hastaneye tedavi için giden veya pandemi sürecinde kısıtlı da olsa yakınını görmeye giden vatandaşlar kantinlerin kapalı olmasına üzülüyor.

Bazı kantin işletmecileri, "9 aylık pandemi sürecinde kantin çalışanları ve işletmecileri sağlık çalışanları ile aynı kaderi yaşamalarına rağmen mağdur edildiler. Hastanelerde ameliyat yapılmıyor. Normal poliklinik hizmeti verilmiyor. Sadece covit hastalarına bakılıyor. Bu itibarla hasta sayıları düştü. Poliklinik sayıları düştü. Dolayısıyla işler azaldı. Tamam belli bir indirim yapıldı. Ama bu kurtarmadı En azından 9 aylık sürenin makul bir kira bedeli karşılığında telafisi olması lazım" şeklinde konuştular. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı