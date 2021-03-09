Antalya'da karla kaplanan yayla yolları açılıyor
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Antalya'da karla kaplanan yayla yolları açılıyor

09.03.2021 17:20 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:26

Antalya'nın Akseki ilçesinde yüksek kesimlerindeki karla kaplı yollar, belediye ekipleri ve iş makineleri yardımıyla açılıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yüksek kesimlerindeki karla kaplı yollar, belediye ekipleri ve iş makineleri yardımıyla açılıyor.

Süleymaniye, Bademli ve Değirmenlik yaylalarına ulaşımı sağlayan yollardaki karların temizlenmesi için Akseki Belediyesi ekipleri bölgeye ulaştı.

Ekipler, 1825 rakımlı Alacabel Geçidi'ni çevreleyen 2 bin 200 rakımlı Giden Gelmez Dağları'nda yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, ilçenin geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu, kırsal kesimlerdeki mahallelerde kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalıştıklarını belirtti.

Antalya'da karla kaplanan yayla yolları açılıyor
Antalya'da karla kaplanan yayla yolları açılıyor
Antalya'da karla kaplanan yayla yolları açılıyor
Antalya'da karla kaplanan yayla yolları açılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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