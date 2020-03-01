'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldı (2)
Güvenlik güçlerinin helikoptere binişi ve helikopterin kaldışı Güvenlik güçlerinin operasyon bölgesine helikopterle sevk görüntüleri SİİRT - Siirt ve Şırnak ara hattında 815 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldı.
01.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:33
Güvenlik güçlerinin helikoptere binişi ve helikopterin kaldışı
Güvenlik güçlerinin operasyon bölgesine helikopterle sevk görüntüleri SİİRT - Siirt ve Şırnak ara hattında 815 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldı. (2)
Kaynak: AA