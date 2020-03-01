'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldı (2)
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'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldı (2)

Güvenlik güçlerinin helikoptere binişi ve helikopterin kaldışı Güvenlik güçlerinin operasyon bölgesine helikopterle sevk görüntüleri SİİRT - Siirt ve Şırnak ara hattında 815 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldı.

01.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:33
'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldı (2)

Güvenlik güçlerinin helikoptere binişi ve helikopterin kaldışı

Güvenlik güçlerinin operasyon bölgesine helikopterle sevk görüntüleri - ve ara hattında 815 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Kapan-7 Operasyonu' başlatıldı. (2)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldı (2)
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