"Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı
Kapan-2 Operasyonu'na katılan jandarma ekipleri Bulunan sığınaktan görüntüler HATAY - İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının yeni yılla birlikte icra ettiği Kapan Operasyonları kapsamında Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.
12.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:03
Kapan-2 Operasyonu'na katılan jandarma ekipleri
Bulunan sığınaktan görüntüler HATAY - İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının yeni yılla birlikte icra ettiği Kapan Operasyonları kapsamında Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.
Kaynak: AA