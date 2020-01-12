"Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı
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"Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı

Kapan-2 Operasyonu'na katılan jandarma ekipleri Bulunan sığınaktan görüntüler HATAY - İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının yeni yılla birlikte icra ettiği Kapan Operasyonları kapsamında Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

12.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:03

Kapan-2 Operasyonu'na katılan ekipleri

Bulunan sığınaktan görüntüler - Jandarma Genel Komutanlığının yeni yılla birlikte icra ettiği Kapan Operasyonları kapsamında Hatay'da "Kapan-2 Operasyonu" başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı
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