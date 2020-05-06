Kapalıçarşı Yönetimi'nden korona virüs açıklaması: "7 acı kaybımız oldu"
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Kapalıçarşı Yönetimi'nden korona virüs açıklaması: "7 acı kaybımız oldu"

Kapalıçarşı Yönetimi'nden korona virüs açıklaması:
06.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:49

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden esnaf sayısıyla ilgili, "'Kapalıçarşı esnaflarından 44 kişi korona virüse bağlı olarak yaşamını yitirdi' şeklinde yapılan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden esnaf sayısıyla ilgili, "'Kapalıçarşı esnaflarından 44 kişi korona virüse bağlı olarak yaşamını yitirdi' şeklinde yapılan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu süreçte çarşımız esnaflarından 7 acı kaybımız olmuştur" dedi.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yeni tip korona virüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, temennilerinin en kısa zamanda eski günlere dönmek olduğunu ifade ederken aldıkları önlemler hakkında bilgi verdi. Kurtulmuş, virüse karşı alınan önlemlere uyulması gerektiğini ifade ederken korona virüs nedeniyle 7 esnafın hayatını kaybettiğini söyledi.

"Kapalıçarşı'da hayatın normale dönmesi için gün sayıyoruz"

Alınan önlemlere ilişkin bilgi veren Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "Korona virüs (Covid-19) yayılmasını önlemek için yalınızca iki kapıdan (Kılıççılar ve Mercan) giriş yapılan Kapalıçarşı'da, Yönetim olarak bizlerin ve Kapalıçarşı esnafının temennisi hayatın kısa zamanda normale dönmesi ve çarşımızın eski cıvıl cıvıl günlerine bir an evvel kavuşmasıdır. Sadece İstanbul, Türkiye için değil Dünya genelinde zorlu bir süreç geçmektedir. Bu zorlu süreçte büyük ekonomik kayıplarla karşı karşıya kalan Kapalıçarşı esnafımızla birlikte, tarihi çarşının en yakın zamanda normal günlerine kavuşmasını istiyoruz" dedi.

"7 acı kaybımız olmuştur"

Kapalıçarşı ile ilgili kamuoyunda yer alan haberlerle ilgili konuşan Fatih Kurtulmuş, "Bu dönemde bazı yayınlarda yer alan "Kapalıçarşı esnaflarından 44 kişi korona virüs (Covid-19)'a bağlı olarak yaşamını yitirdi" ve "yönetim bu dönemde aidat peşinde" şeklinde yapılan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aldığımız tedbirler ve önlemler ile çarşımızda hasta veya ölümlerin olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte çarşımız esnaflarından 7 acı kaybımız olmuştur. Hayatını kaybeden esnaflarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Kapalıçarşı 40 gündür kapalı olduğu için bahsi geçen bu 44 kişinin, hastalığı evlerinde ya da bulundukları ortamda almaları da mümkündür. Bunun Kapalıçarşı'ya mal edilmesi doğru bir yaklaşım sergilememektedir. Bu içeriklerle yayınlanan haberler "İçinden Dünya Geçiyor" dediğimiz, günlük ortalama 150 bin yerli yabancı ziyaretçi sayısına sahip, 559 yıllık tarihi çarşıya zarar vermektedir" diye konuştu.

"Gerekli tedbirler alındı"

Kurtulmuş, hem hükümet tarafından gerekli önlemlerin alındığı hem de Kapalıçarşı Yönetimi olarak da Kapalıçarşı esnafı ve ziyaretçilerini korumak adına önlemler, tedbirler alındığını söyledi. Çarşının kendi imkanları ile düzenli olarak dezenfekte edildiğini, çarşı ziyaretçiye kapalı olsa da esnaf için iki kapıdan içeri alımların sağlandığını, bu girişler yapılırken sosyal mesafeye uyulduğu ve ateş ölçümünün yapıldığını, gerekli güvenlik önlemleri dahilinde esnafın içeri alındığını kaydeden Kurtulmuş, "Hükümetimiz tarafından alınan tedbir ve önlemlerle hızla azalan vaka sayısı ve ölümlerin de azalması bu virüsü yeneceğimize dair bizleri umutlandırıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyduğumuz ve Sağlık Bakanlığımızın söylediği tedbirlere riayet ettiğimiz sürece hayatın kısa zaman içinde biraz daha normalleşeceğini düşünüyoruz. Süreç normalleşmeye başladığı zaman, büyük ihtimalle Ramazan Bayramı'nın akabinde, biz de çarşımızın tekrar renkli, ziyaretçileriyle birlikte hayat dolu olduğu günlere dönmesini bekliyoruz. Tabi vakıf kiracıları dertliydiler. Kendilerine kira yardımı yapılmasını ümit ediyorlardı. Çok şükür, Kültür ve Turizm Bakanlığımız devreye girdi. Kiraları 3 ay öteleme, 6 ay taksitlendirme yoluna gitti. Çok ama çok kritik bir karar aldı" şeklinde konuştu.

"Kılıççılar ve Mercan kapısından giriş çıkışları kontrollü bir şekilde devam ettiriyoruz"

Gerekli önlemlerin alındığını belirten Kurtulmuş, "Yaptığımız her açıklamada Kapalıçarşı'nın tamamen kapatılamadığını dile getirmeye çalıştık. Valilik, bir mekan olarak, tek başına çarşı için kararı Hıfzıssıhha'dan çıkaramıyor, İstanbul geneli için karar alıyor. Mevzuat gereği tek başına kapatma kararı alamıyor. Biz de esnafımız mağdur olmasın diye Kılıççılar ve Mercan kapısından giriş çıkışları kontrollü bir şekilde devam ettiriyoruz. Kapıdan geçenlerin ateşleri tek tek ölçülüyor, verilerine bakılıyor. Kapalıçarşı'da şu anda 20 civarında dövizcimiz, finansçımız aktif. Her gün onlarca esnaf, 650 ila bin çalışan çarşıya sorunsuz bir şekilde gelip gidiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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