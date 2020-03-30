Kapalıçarşı'ya girmek için bekleyenler sosyal mesafeye uymadı Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan tarihi Kapalıçarşı'da bazı esnaf ve çalışanlar kısa süreli işlerini halletmek için kontrolü olarak içeriye alınıyor.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan tarihi Kapalıçarşı'da bazı esnaf ve çalışanlar kısa süreli işlerini halletmek için kontrolü olarak içeriye alınıyor. İçeriye girmek için Kapalıçarşı'nın Kılıççılar Kapısı önünde bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadı.

Açık olan iş yerlerinden biri de dövizciler. Döviz bürolarında işlerini halletmek için gelenler ise isimleri okunarak sırayla içeriye alınıyor. İçeriye alınmak için Kılıççılar Kapısı önünde bekleyenler, koronavirüs salgınına karşı yapılan sosyal mesafe uyarılarını dikkate almadı, kapı önünde yoğunluk oluştu.

"BEKLEYENLERİ KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kapalıçarşı'ya girmek için sıra bekleyen Emirhan Alveroğlu "Kapalıçarşı'ya kontrollü bir şekilde bekleyenleri almaya çalışıyorlar. Çalışan esnaflar var içerdi. Bazı dövizciler açık. Müşteriler sırayla alınıyor. Esnafım, bazı ödemelerimiz var. Ben de onun için bekliyorum. Her ne kadar içeride bir önlem alınsa da, dışarıdaki insanlar bireysel önlem almak zorunda. Biz kapıdan uzakta duruyoruz. Onlar da bunu yapabilirler. Sıraları gelince zaten çağırılacaklar." dedi.

"İNSANLAR UYARILARI DİNLEMİYOR"

Yusuf Aytekin "İçeride işlem yapan esnaflar var. Paraya veya altına ihtiyacı olan insanlar oluyor. Bizim de paraya ihtiyacımız var. Biz de bekliyoruz. Koronavirüse karşı uyarılar yapılsa da insanlar dinlemiyor." dedi.

Kaynak: DHA