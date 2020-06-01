Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı 2 buçuk ayın ardından kapılarını yeniden açtı Dünyanın en eski kapalı alışveriş merkezi unvanına sahip olan ve koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 buçuk aydır kapılarına kilit vurulan İstanbul'daki Kapalıçarşı dualarla açıldı.

Dünyanın en eski kapalı alışveriş merkezi unvanına sahip olan ve koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 buçuk aydır kapılarına kilit vurulan İstanbul'daki Kapalıçarşı dualarla açıldı.View on euronews Kaynak: Euronews.com