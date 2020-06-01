Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı 2 buçuk ayın ardından kapılarını yeniden açtı
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Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı 2 buçuk ayın ardından kapılarını yeniden açtı

Dünyanın en eski kapalı alışveriş merkezi unvanına sahip olan ve koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 buçuk aydır kapılarına kilit vurulan İstanbul'daki Kapalıçarşı dualarla açıldı.

Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı 2 buçuk ayın ardından kapılarını yeniden açtı
01.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:54

Dünyanın en eski kapalı alışveriş merkezi unvanına sahip olan ve koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 buçuk aydır kapılarına kilit vurulan İstanbul'daki Kapalıçarşı dualarla açıldı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com

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