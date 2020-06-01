Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı 2 buçuk ayın ardından kapılarını yeniden açtı
Dünyanın en eski kapalı alışveriş merkezi unvanına sahip olan ve koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 buçuk aydır kapılarına kilit vurulan İstanbul'daki Kapalıçarşı dualarla açıldı.
01.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:54
Dünyanın en eski kapalı alışveriş merkezi unvanına sahip olan ve koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 buçuk aydır kapılarına kilit vurulan İstanbul'daki Kapalıçarşı dualarla açıldı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com