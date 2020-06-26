Kapalıçarşı restorasyon protokolü imzalandı İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı yönetimi arasında "Kapalıçarşı'nın Beden Duvarlarının ve Sokaklarının Düzenlenmesine İlişkin" protokol imzalandı.

İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı yönetimi arasında "Kapalıçarşı'nın Beden Duvarlarının ve Sokaklarının Düzenlenmesine İlişkin" protokol imzalandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kapalıçarşı'da 65 bin metrekarelik alanda yapılacak restorasyon çalışmaları ile yapıların taşıyıcı ayakları, çarşının zarar gören duvarları, sokak kaplamaları, kalem işleri, elektrik ve aydınlatma tesisatı yenilenecek, sokak cepheleri boyanacak.

İstanbul Valiliğinde gerçekleşen imza törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş katıldı.

Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanan protokole göre, valilik ilk yıl ihale bedelinin 10 milyon lirasını, 2. yıl 12,5 milyon lirasını ve yıllara sari fiyat artışı olması durumunda ise 5 milyon lirayı aşmayacak şekilde fiyat farkını karşılayacak. Ödemeler ise hak ediş bazlı yapılacak olup mali denetimi Belediye ile iş birliği halinde yapılacak.

Fatih Belediyesi ise ihale bedelinin 2 milyon 500 bin liralık kısmını karşılayacak. Ayrıca 5366 sayılı kanun ve ihale mevzuatı kapsamında, işin ihalesi, uygulama kapsamında karşılaşılan sorunların giderilmesi için işin takibi, işin kontrollüğü ve işin her aşamasında metraja uygun hak edişlerin çıkarılması çalışmalarını yapacak.

Kapalıçarşı yönetimi ise ihale bedelinin 40 milyon liralık kısmının ödeneğini sağlayıp bu konudaki ödemeleri takip edecek.

Tören sonunda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Kurtulmuş, Vali Yerlikaya ve belediye başkanı Turan'a hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: AA