Kapalıçarşı restorasyon protokolü imzalandı
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Kapalıçarşı restorasyon protokolü imzalandı

Kapalıçarşı restorasyon protokolü imzalandı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katıldığı törenle "Kapalıçarşı'nın Beden Duvarlarının ve Sokaklarının Düzenlenmesine İlişkin" protokol imzalandı.

26.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:17

Kapalıçarşı restorasyon protokolü imzalandı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katıldığı törenle "Kapalıçarşı'nın Beden Duvarlarının ve Sokaklarının Düzenlenmesine İlişkin" protokol imzalandı. Protokol ile 65 bin metrekarelik bir alanda restorasyon çalışmaları yapılarak çarşının sokakları ve beden duvarları yenilenecek.

"Kapalıçarşı Yenileme Alanı Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Sınırında Kalan Kısımda Beden Duvarlarının ve Sokaklarının Düzenlenmesine İlişkin" protokol imza törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş katıldı. Vali Yerlikaya, protokol imza töreninde restorasyon çalışmalarının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Tören, Kurtulmuş'un Vali Yerlikaya ve Belediye Başkanı Turan'a hediye takdimi ile tamamlandı.

Kapalıçarşı, yapılacak çalışmalar ile yenilenecek

Kapalıçarşı'da 65 bin metrekarelik bir alanda yapılacak restorasyon çalışmaları ile yapıların taşıyıcı ayakları, çarşının zarar gören duvarları, sokak kaplamaları, kalem işleri, elektrik ve aydınlatma tesisatı yenilenecek; sokak cepheleri boyanacak. İmzalanan protokole göre; ihale bedelinin ilk yıl 10 milyon TL, 2. yıl 12 Milyon 500 bin TL olmak üzere toplam 22 Milyon 500 bin TL, kısmı ve yıllara sari fiyat artışı olması durumunda ise 5 Milyon TL'i aşmayacak şekilde fiyat farkı valilik tarafından karşılanacak. Ödemeler hakediş bazlı yapılacak olup mali denetimi belediye ile iş birliği halinde yapılacak.

İhale bedelinin 2 milyon 500 bin TL kısmı belediye tarafından karşılanacak. 5366 sayılı Kanun ve ihale mevzuatı kapsamında; işin ihalesi, uygulama kapsamında karşılaşılan sorunların giderilmesi için işin takibi, işin kontrollüğü ve işin her aşamasında metraja uygun hakedişlerin çıkarılması çalışmalarını yapacak.

Yönetimin yükümlülükleri ise ihale bedelinin 40 milyon TL kısmı yıllık en az 20 milyon TL olmak kaydıyla ödenek sağlamak ve bu konudaki ödemeleri takip etmek yönetimin yükümlülüğüne alındı.

Kapalıçarşı restorasyon protokolü imzalandı

Kaynak: İHA

Manşet

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