Kapalıçarşı esnafına sağlık kontrolü; yönetim kurulu başkanından açıklama İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kapalıçarşı esnafını sağlık kontrolünden geçirdi.

İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kapalıçarşı esnafını sağlık kontrolünden geçirdi. Kapalıçarşı'da özel kıyafetleriyle gezen ekipler, esnafa herhangi bir rahatsızlığının olup olmadığını sordu. Yapılan testlerde şüpheli görülen esnafın hastanelere yönlendirileceği belirtildi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"24 SAAT İÇİNDE TESTLERİN SONUCU BELLİ OLACAK"

Kurtulmuş, "Bugün İl Sağlık Müdürlüğü'nden ekiplerimiz geldi. Kapalıçarşı esnafımıza testler yapıldı. 24 saat içinde bu testlerin neticeleri belli olacak. Kapalıçarşı'nın genelinde koronavirüse karşı yapılan bir tarama oldu. Esnafımıza da Halk Sağlığı Müdürlüğümüze de teşekkür ederim. Çok başarılı bir tarama testi oldu. Esnaf arkadaşlarımız bir takım semptomlar nedeniyle şikayetlerini dile getirdiler ama çok dikkat çeken bir şey yok. Neticeleri bekliyoruz. Boğazdan ve genizden yapılan bir test, testlerin neticesinde daha ileri safhalara gidilecek mi? Nasıl önlemler alınacak? Bunların kararı verilecek. Yaklaşık 200 civarında esnafa test yapıldı. Yönetim kurulu olarak da hepimiz bu testleri yaptırdık. Biz SMS'lerle Kapalıçarşı esnafımızı koronavirüse karşı bilgilendiriyoruz." dedi.

"BÜTÜN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ KAPANIR, KAPALI ÇARŞI KAPANMAZ"Kurtulmuş, "Kapalıçarşı kapanacak mı? Soruları geliyor. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan bir talimat gelmezse Kapalıçarşı kapanmayacak. Bütün alışveriş merkezleri kapanır, Kapalıçarşı yine kapanmaz. Bu tamamen devletimizin vereceği bir karardır. Şuan için böyle bir düşünce yok. Kapalıçarşı akşamları dezenfekte oluyor. Kapılarda insanlara bu konuda gereken uyarılar yapılarak içeriye alınıyor. İnsanlar Kapalıçarşı'da yapılan testleri görüyor ve kendileri de test olmak istediklerini söylüyor. Bu testler uluslararası ilişkilerde turistlerle teması olan esnaflarla ilgili ağırlığı olan bir durum. Yurt dışından gelenlerle ilgili çok dikkatli bir dönemden geçiyoruz. Turistlerle irtibatı olan esnafımız bu konuda gereken rağbeti gösterdiler." diye konuştu.- İstanbul

Kaynak: DHA