Kapalıçarşı'daki mobilya mağazasından Yeşilçam'a
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Kapalıçarşı'daki mobilya mağazasından Yeşilçam'a

Kapalıçarşı'daki mobilya mağazasından Yeşilçam'a
Hürriyet - Haberler | Magazin

Türk sinemasında yakışıklı kötü adam tiplemeleriyle tanınan ve gerçek adı Önder Döşer olan oyuncu 7 Mart 1937'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Türk sinemasında yakışıklı kötü adam tiplemeleriyle tanınan ve gerçek adı Önder Döşer olan oyuncu 7 Mart 1937'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Oyunculuğa başlamadan önce Kapalıçarşı'da mobilya mağazası işleten Somer'in asıl soyadı baba mesleği olan döşemecilikten geliyordu.

Türker İnanoğlu'nun yönettiği "Senden Ayrı Yaşayamam" filmiyle 1960'ta sinemaya adım atan oyuncu, ilk filminde olduğu gibi 1962 yapımı "İnsan Doğarken Ağlar", "Harmandalı Efem Geliyor" ve "Dikmen Yıldızı" filmlerinde de başrol oynadı.

Sonraki filmlerinde daha çok "yakışıklı kötü adam" rollerini üstlenen Somer, 1960-1975 arasında yüzden fazla filmde oyunculuk yaptı.

Bir söyleşide Somer, Ayhan Işık ile bir film çekimi sonrası hangisinin daha çok tanındığıyla ilgili konuştuklarını ve işlek bir caddede yürüyüşe çıktıklarını anlatır. O yıllarda kötü adam rolleriyle tanınan Somer'in arkasında Ayhan Işık'tan daha çok sayıda kişi toplanır. Hatta peşinden gelenlerin yakışıklı kötü adam rolüyle tanınan oyuncunun yanındakilere bir kötülük yapacağını zannettikleri ve kötü sözler söyledikleri de anlatılır.

Önder Somer, Yeşilçam'ın film içeriklerinin değişmeye başladığı 1975'ten sonra oyunculuğu bırakarak Suadiye'de kuaför dükkanı açtı.

Tendü Döşer ile 30 Nisan 1964'te evlenen, bu evliliğinden Öner ve Yeşim adlarında bir oğlu ve bir kızı dünyaya gelen oyuncu, 1978'te boşandı ve 1979'ta aynı kişiyle tekrar evlendi.

Derneklerde yöneticilik yaptı

Sinema Oyuncuları Derneği (SODER) ve Kapalıçarşı Esnafları Derneği'nde yöneticilik de yapan usta oyuncu, 16 Mayıs 1997'de trafik kazası geçirerek öldü ve Topkapı Mezarlığı'na defnedildi.

Renkli gözleri, ince bıyıkları, farklı bakışları ve gülümsemesiyle Yeşilçam'ın kendine özgü bir tiplemesi olarak öne çıkan Önder Somer'in oynadığı filmlerden bazıları şöyle Açıklaması

Kaynak: Hürriyet

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