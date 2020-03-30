KAPALIÇARŞI'DAKİ GÜVENLİK ÖNLEMİNİ ANLATMIŞTI
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KAPALIÇARŞI'DAKİ GÜVENLİK ÖNLEMİNİ ANLATMIŞTI

KAPALIÇARŞI bugün itibariyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı.

30.03.2020 08:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:45
KAPALIÇARŞI'DAKİ GÜVENLİK ÖNLEMİNİ ANLATMIŞTI

KAPALIÇARŞI bugün itibariyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı. Tarihi çarşının güvenliğiyle olarak Kapalıçarşı Teknik Danışmanı Suat Çiftçi, "Şu anda Kapalıçarşı'da bütün güvenlik ekibimiz hizmet vermekte. Aynı zamanda emniyet teşkilatımızdan da destek alarak güvenliğini sağlıyoruz" dedi. "Kuş uçsa haberimiz oluyor" diyen Çiftçi, çarşıdaki kedi ve kuşlar için de 'Buradaki hayvansever esnafımız yem bırakıyor" dedi.

Sadece esnaf ve çalışanların kimlik kontrolü ile giriş çıkış yaptığı çarşıda güvenlik önlemleri ise çok sıkı. Kapalıçarşı'nın içinde ve kapılarındaki güvenlik kameraları sayesinde çarşının kör noktası bulunmuyor. Aynı zamanda çarşı içerisinde bir polis noktası bulunuyor ve çarşıda görevli güven timi ekipleri görev yapıyor. Ayrıca çarşıda bir alarm sistemi de bulunuyor, özel güvenlik ekibi ise 7 gün 24 saat işe başında. Kapalıçarşı Teknik Danışmanı Suat Çiftçi, binlerce dükkanın bulunduğu 40 bin metrekarelik tarihi çarşının güvenliği konusunda, 'Herhangi bir aksilik olduğu zaman, tabiri caiz ise kuş uçsa haberimiz oluyor" dedi.

'EMNİYET TEŞKİLATIMIZDAN DA DESTEK ALARAK GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYORUZ"

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı Teknik Danışmanı Suat Çiftçi, 'Kapalıçarşı 40 bin metrekare kapalı alana sahip 2 bin 485 dükkana sahip. Koronavirüs sebebiyle şu an çarşımızda hem güvenlik amaçlı hem de esnaflarımızın güvenliği amaçlı daraltmaya gittik. Sadece döviz bürolarını ve altın ticareti yapan esnafımızı içeriye alıyoruz. O da işlemlerini yapabilmeleri açısından. Şu anda Kapalıçarşı'da bütün güvenlik ekibimiz hizmet vermekte. Aynı zamanda emniyet teşkilatımızdan da destek alarak güvenliğini sağlıyoruz" dedi.

'KUŞ UÇSA HABERİMİZ OLUYOR"

Çiftçi, 'Kapalıçarşı'nın her tarafından hem kendimize ait bir alarm merkezimiz var. Bunun yanında her tarafı izleyen kameralarımız mevcut. Güvenlik merkezimiz ve kamera izleme merkezimiz 7-24 iş başında. Kapıların, sokakların, aynı zamanda dışarının bütün görüntülerini takip ediyoruz. Herhangi bir aksilik olduğu zaman, tabiri caiz ise kuş uçsa haberimiz oluyor. Bu şekilde tedbirlerimizi güvenliğimizi sağlıyoruz" diye konuştu.

KAPALIÇARŞI KEDİLERİNİN DE DURUMU İYİ

Suat Çiftçi, Kapalıçarşı'da bulunan 300'e yakın kedi ve kuşların beslenmesi konusunda ise, 'Kediler için buradaki hayvansever esnafımız yem bırakıyorlar. Buradaki hem güvenlikçi arkadaşlarımız, hem de burada çalışan personelimiz onların yiyecek ihtiyacını karşılıyorlar. Kuşlar da aynı şekilde, onların yemediği yemleri yerlere konarak yiyorlar. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Esnaflarımız bu konuda bize çok yardımcı oluyorlar. Biz de yönetim olarak, kendi personelimizle destekliyoruz. Aç kalmıyorlar şu an için, iyi durumdalar" ifadelerini kullandı.

KAPALIÇARŞI'DAKİ GÜVENLİK ÖNLEMİNİ ANLATMIŞTI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

KAPALIÇARŞI'DAKİ GÜVENLİK ÖNLEMİNİ ANLATMIŞTI

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