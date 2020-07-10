Kapalıçarşı'daki döviz bürosunun kaçak eklentilerinin sökülmesi Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu, Kapalıçarşı'daki gayrimenkullerde her türlü tamir ve tadilat konularında izin verme, onaylama, denetleme, yıkım, söküm konusunda görev ve yetkisi bulunmadığını bildirdi.

Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu, Kapalıçarşı'daki gayrimenkullerde her türlü tamir ve tadilat konularında izin verme, onaylama, denetleme, yıkım, söküm konusunda görev ve yetkisi bulunmadığını bildirdi.

Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu, 29 Haziran Pazartesi günü bir döviz bürosundaki kaçak eklentilerin yıkılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kapalıçarşı'nın tarihi eser niteliğinde bir taşınmaz olup tadilat ve tamirat konularında yetkinin tamamen Anıtlar Yüksek Kurulu ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürolarında (KUDEB) olduğu kaydedildi.

Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulunun, Kapalıçarşı içerisinde bulunan gayrimenkullerdeki her türlü tamir, tadilat konularında izin verme, onaylama, denetleme, yıkım, söküm konusunda görev ve yetkisi bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Kapalıçarşı'da yapılan usulsüz tadilatlarla ilgili 70'in üzerinde suç duyurusu ve bir o kadar da suç duyurusuna dönüşecek tespit ve resmi yazışma mevcut olup bunlar yetkili makamlar tarafından devam eden aşamalarda değerlendirilecektir. Konu ile ilgili izin ve denetim görevi KUDEB ve Anıtlar Yüksek Kurulundadır. Kurul kararlarını uygulama yetkisi ise kurul tarafından görevlendirilen ilgili diğer kamu idarelerindedir. Tamamı eski eser olarak tescil edilmiş olan Kapalıçarşı sınırları içerisinde yapılan tadilatlarla ilgili yönetim kurulumuzun izin verme, onaylama, denetleme, yıkım/söküm yapma görev ve yetkileri olmayıp görev ve yetki yasayla belirlenmiş kişi veya kuruluşlardadır."

Yönetim Kurulunun, sadece tadilat izni talep eden esnafa ve malike, KUDEB'in tadilat için hangi belgeleri istediğine ilişkin evrak listesini verdiği, esnaf ve malikin ise listedeki belgeleri temin ederek bizzat KUDEB'e teslim ettiği dile getirilen açıklamada, bu aşamadan sonra, tadilatın yapılıp bitirilmesi, uygunluk alınması, uygun olup olmama durumunun tespitinde de herhangi bir müdahale hakkı veya sorumluluklarının olmadığı kaydedildi.

Açıklamada sadece, izinsiz yapılan veya usule uygun hareket edilmeyen uygulamaların tamamının KUDEB'e bildirildiği anlatılarak, söz konusu döviz bürosu özelinde de hiçbir müdahale hakkı veya sorumluluğun olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul 1. Numaralı Yenilenme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, kiracı döviz bürosunun anıt eser niteliğinde olan taşınmaza yanlış ve usule uygun olmayan uygulamalarla kaçak olarak yaptığı eklentilere ilişkin Koruma Kurulu ve Fatih Belediyesi gerekli işlemleri yaparak sökümü gerçekleştirmiştir." denildi.

Kaynak: AA