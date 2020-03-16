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Kapalıçarşı, Koronavirüs, İstanbul, Ekonomi

Kapalıçarşı'da ziyaretçi sayısı üç günde yüzde 20 düştü

Kapalıçarşı'da ziyaretçi sayısı üç günde yüzde 20 düştü Vatandaşlar kalabalık alanlara gitmeye çekiniyor İstanbul'un altın ticaretinde önemli bir yer tutan Kapalıçarşı'da ziyaretçi sayısı son 3 günde yüzde 20 azaldı.

16.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:13
Kapalıçarşı'da ziyaretçi sayısı üç günde yüzde 20 düştü

Kapalıçarşı'da ziyaretçi sayısı üç günde yüzde 20 düştü

Vatandaşlar kalabalık alanlara gitmeye çekiniyor

İSTANBUL - İstanbul'un altın ticaretinde önemli bir yer tutan Kapalıçarşı'da ziyaretçi sayısı son 3 günde yüzde 20 azaldı. Yerli-yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği çarşıda, koronavirüs endişesiyle boşluklar göze çarptı. Bazı misafirlerin ise maske takarak dolaştıkları görüldü.

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs, hayatın olağan akışını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın kalabalık yerlerden uzak durulması yönündeki uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, uğrak mekanlara gitmemeye özen gösteriyor.

Bu doğrultuda İstanbul'un en önemli ticaret merkezlerinden olan Kapalıçarşı'nın, ziyaretçi sayılarında son üç günde yüzde 20 oranında azalış yaşandı. Turistlerin uğrak noktası tarihi Kapalıçarşı'da dezenfekte çalışmalarının yapılmasına rağmen vatandaşlar daha temkinli yaklaşıyor. Esnaf ise azalan satışlardan yana dertli.

"Ziyaretçi sayılarında son 3 günde yüzde 20 azalma oldu"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "Kapalıçarşı turistlerin sıkça uğradığı bir mekan. Ticaretin, turizmin merkezi bir alan. Kapalıçarşı da koronavirüsten etkilendi, ziyaretçi sayılarında düşüş yaşandı. Biz tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. İnsanları bilinçlendirmek için mesajlar gönderiyoruz, esnafları ve ziyaretçileri uyarıyoruz. Çarşıda dezenfektan çalışmaları belli aralıklarla yapılıyor, hijyen koşullarına dikkat ediyoruz. Ziyaretçi sayılarında son 3 günde yüzde 20 azalma oldu. Ziyaretçilerde bir tedirginlik olabiliyor. Kapalıçarşı bir alışveriş merkezi statüsünde değil. Kapalıçarşı'yı kapatmak gibi bir karar almak için bakanlıklarımızdan gelen kararları bekliyoruz. Bunun dışında dükkan sahipleri dükkanlarını kapatmak isterlerse kapatabilirler" dedi.

"Kapalıçarşıda şuana kadar kesinleşmiş bir vaka bulunmamaktadır"

Sosyal medyada konuşulan Kapalıçarşı da koronavirüs vakası görülen esnaf olduğuna dair iddialara da cevap veren Kurtulmuş, "Sosyal medyada yayılan bir konu vardı. Kapalıçarşı esnafının koronavirüs taşıdığına dair söylentiler vardı. Biz bu konuyu araştırdık bu esnafların ve ailelerin testlerinin negatif çıktığını öğrendik. Kapalıçarşıda şuana kadar kesinleşmiş bir vaka bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Koronavirüs işlerimizi olumsuz etkiledi"

Kapalıçarşı esnafı Kadir Gökdemir ise "Kapalıçarşı turizmin yoğun olduğu bir yer. Koronavirüs vakası ilk duyulmaya başladığından beri çarşıyı ziyaret eden turistlerde azalma görüldü. Turistler pek gelmemeye başladı. Özellikle bu hafta oldukça azaldı. Biz tedbirlerimizi kişisel olarak almaya çalışıyoruz. İşlerimizi olumsuz etkiledi" diye konuştu.

"Belirsizlik durumu bizi tedirgin ediyor"

Gökhan Karakoç isimli çarşı esnafı Gökhan Karakoç da "Türkiye'de Koronavirüs vakası görülmeden önce işler normaldi, vaka ülkemizde görüldükten sonra işler olumsuz etkilendi. Türkiye'de bütün önlemler alınsa bile diğer ülkelerden gelmek yasak olduğu için sıkıntılar yaşanıyor. Belirsizlik durumu bizi de tedirgin ediyor" şeklinde konuştu.

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Kapalıçarşı'da ziyaretçi sayısı üç günde yüzde 20 düştü

Kaynak: İHA

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Kapalıçarşı'da ziyaretçi sayısı üç günde yüzde 20 düştü

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